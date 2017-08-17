На Днепропетровщине мужчина пытался продать четыре гранатомета - СБУ
03:15, 17 августа 2017Происшествия
539 0
Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько фактов продажи боеприпасов задержанным.
Открыто уголовное производство / фото ssu.gov.ua
В поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали 37-летнего злоумышленника, который хотел продать четыре гранатомета РПГ-26.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Читайте такжеСотрудники СБУ задержали торговцев оружием из зоны АТО (фото)
Согласно информации правоохранителей, ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько фактов продажи задержанным средств поражения и взрывчатки из района проведения АТО.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter