Взрыв миномета на Ривненщине: руководитель завода-производителя "Молотов" сбежал от вопросов журналистов

Военные сетовали, что минометы не прошли должным образом испытания, а при производстве не соблюдается технология.

Взрывы минометов "Молот" с начала войны забрали жизни 18 военных.

Разрывалось эта оружие шесть раз и на учениях, и в боевых условиях на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

Завод "Маяк" еще 10 лет назад выпускал магнитофоны, потом переквалифицировался и начали производить стрелковое оружие. Первый "Молот" собрали в 2015 году. Производители "взрывных" минометов, чтобы прокомментировать трагические события, пригласили сразу несколько съемочных групп, но в последний момент председатель правления отказался отвечать на вопросы журналистов. "До свидания. Люди добрые, у меня очень много работы. Пожалуйста", - заявил он.

Сколько раз минометы "Молот" взрывались во время стрельб – информация закрытая. Но ТСН из собственных источников насчитала шесть таких случаев. Первый был летом 2016 года – тогда "Молот" разорвало на полигоне "Широкий Лан", один военный погиб и еще десять получили ранения. По меньшей мере пять раз разрывались минометы на фронте, во время каждого гибли бойцы. В 2016 году было как минимум два взрыва, они убили пятерых армейцев. Еще два случая произошли за год, в 2017-м – тогда погибли шесть человек и еще трое бойцов стали жертвами уже в этом году.

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Год назад бойцы на передовой объясняли, что "Молот" разрывает снизу, потому что у аппарата просто не выдерживает металл. Военные сетовали, что минометы не прошли должным образом испытания, а при производстве не соблюдается технология. Следствие по нескольких случаях продолжаются до сих пор, военная прокуратура ничего не комментирует. Но в ВСУ говорят, что одно расследование уже завершено, и там следователи доказали, что миномет разорвало из-за того, что бойцы заложили в него сразу два снаряда. "Следствием было установлено, что это человеческий фактор – за счет двойного заряжания был разорван ствол миномета", - пояснил командующий оперативного командования "Запад" Александр Павлюк.

В двойное заряжание не верит военный эксперт Олег Жданов – он больше склоняется к версии с мягким металлом. "Вопрос не в формуле стали, а в технологии ее производства. Вот борщ знают все, как варить, а каждая хозяйка делает по-своему. Точно так и металлурги. В Украине не существует технологии производства и базы для артиллерийских стволов. Отмывание денег", - считает он.

Версию о том, что сталь ствола миномета не выдерживает нагрузки, могли бы опровергнуть или доказать инженеры Киевской политехники – у них одна из крупнейших в Украине лабораторий по исследованию металла. Но туда ни военные, ни следователи ни одного осколка от разорванного миномета не приносили. "Никто ни официально, ни неофициально не обращался по поводу проведения таких исследований. Хотя КПИ, инженерно-технический факультет, имеет соответствующее современное оборудование и соответствующие квалифицированные кадры. И может провести такую экспертизу, причем очень быстро", - рассказал декан инженерно-физического факультета Киевской политехники Петр Лобода.

Тем временем президент Петр Порошенко заявил, что следствие по взрыву миномета на Ровенском полигоне должны провести тщательно и в то же время быстро. А до его результатов запретил стрелять из минометов "Молот" во время учений. Правда на фронте "Молоты" останутся – их бойцы смогут использовать в случае наступления боевиков. "На сегодняшний день альтернативы "Молоту" у нас нет", - говорят в "Укроборонпроме". Но теоретически альтернатива есть – это старые минометы, выпущенные еще в советские времена. Сталь у них сверхпрочная, говорит эксперт. "Значит, нужно вернуть старые 120. Кстати, вопрос: может, кто их уже сдал на металлолом?", - поинтересовался он.