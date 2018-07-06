"Военные не виноваты": волонтер опроверг версию Минобороны о причинах взрыва «Молота»

17:42, 06 июля 2018
Происшествия
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Волонтер опроверг версию Минобороны о причинах взрыва «Молота»  / фото УНИАН

На 120-миллиметровый миномет «Молот» в результате разрыва которого погибли трое и пострадали девять бойцов 128-й отдельной горно-пехотной бригады, регулярно жалуются военнослужащие.

Об этом в Facebook написал известный волонтер Мирослав Гай.

По его словам, происшествия с данным минометом случаются постоянно.

«Это уже даже не третий случай. Нам опять будут расcказывать, что было нарушение правил безопасности, а по факту на миномет жалуются все кто с ним работал… Стреляли с веревкой, так что двойное заряжание исключается. Военные говорят о дефекте ствола», — пишет волонтер.

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Также волонтер отметил, что на миномете был установлен советский прицел, взятый с орудий на складах. Гай считает, что это факт надо расследовать.

«К гадалке не ходи, несмотря на уже вопиющее количество смертей, повесят всех собак на нарушение правил безопасности и никто из торговцев смертью не сядет», — пишет он.

Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различных степеней тяжести. Трагедия произошла сегодня, 6 июля, в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. 

По предварительным данным, это произошло в результате разрыва миномета.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУ обучение приостановлено. Назначено служебное расследование причин трагического случая.

На время расследования президент Украины распорядился прекратить использование данного вида минометов.

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Теги: #миномет Молот#взрыв миномета