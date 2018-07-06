Убийство подполковника полиции в Киеве: стало известно имя погибшего (фото)

Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева.

В Национальной полиции Украины подтвердили факт убийства своего сотрудника 5 июля в Шевченковском районе Киева, им является подполковник Дмитрий Глушак.

Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова.

"Личный состав Национальной полиции грустит и выражает соболезнования семье погибшего полицейського. Вчера в столице в полдень был убит работник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Он с 1995 года работал в уголовной полиции Нацполиции", - написала она.

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По словам руководителя Нацполиции Сергея Князева, для расследования указанного преступления привлекли СБУ.

"Немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции. Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитается перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева", - сказано в сообщении.

У Дмитрия Глушака остались родители, жена и шестилетний сын.

Как сообщалось, по данным источников, убитый полицейский вел слежку во дворе дома, где его расстреляли. Открыто два уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.