В Киеве ночью сожгли машину помощника Мосийчука (видео)
12:34, 29 мая 2018Происшествия
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В результате поджога пострадали также две машины, припаркованные рядом.
Инцидент произошел на автостоянке на улице Григоренко / фото facebook.com/igor.mosijcuk
В ночь на вторник, 29 мая, в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Станислава Коломийца - помощника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.
Об этом у себя в Facebook рассказал сам нардеп, опубликовав фото с места происшествия.
Как сообщается, инцидент произошел на автостоянке на улице Григоренко.
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При этом отмечается, что в результате поджога пострадали также две машины, припаркованные рядом.
"Подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил машину бензином, поджег ее и уехал", - говорится в сообщении.
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