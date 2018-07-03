Скрывался в Киеве: беглец из зала суда на Полтавщине задержан (видео)

Подробности задержания не разглашают.

Полиция Киева задержала Виталия Суржана, сбежавшего с заседания суда благодаря сообщникам.

Пока подробности задержания не разглашают. Известно, что его задержали накануне, когда он выходил из одного из магазинов. На его след вышли полтавские полицейские. Об этом стало известно ТСН из собственных источников.

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"Задержали 40-летнего беглеца сегодня ночью оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОВД", - сообщили в полиции.

По информации начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина, мужчина скрывался на территории Киева. Сейчас его доставили в спецучреждение.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали трех людей, которые помогли сбежать из зала суда в Миргороде преступнику.

Напомним, за предыдущие преступления Виталию Суржану грозило до 15 лет за решеткой. 40-летнего Виталия задержали еще 2016 года по подозрению в нападении на валютчика на Кировоградщине. Он с сообщниками расстрелял авто с потерпевшим. По информации правоохранителей, именно Суржан был организатором этой банды. За новое преступление добавится еще от 5 до 8 лет.