В Полтавской области из зала суда сбежал особо опасный преступник, вероятно, вооружен (фото)

17:49, 27 июня 2018
Происшествия
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Преступник-беглец при себе может иметь оружие / фото pl.npu.gov.ua

Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, передает пресс-служба местной полиции.

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По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки «Ауди А6» серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк Херсонской области сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.

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Теги: #полиция#побег#Полтавщина#преступники