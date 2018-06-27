В Полтавской области из зала суда сбежал особо опасный преступник, вероятно, вооружен (фото)

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на авто.

На Полтавщине полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.

Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, передает пресс-служба местной полиции.

Читайте такжеВ Одесской колонии заключенный порезал острым предметом майора внутренней службы

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки «Ауди А6» серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк Херсонской области сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.