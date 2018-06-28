Зарезали их же кухонным ножом: под оккупированным Симферополем жестоко убили крымскую татарку с малолетним сыном

Нападавший ходил по улице и заходил во дворы и открытые двери.

В селе Давыдовка под оккупированным Симферополем зарезали 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.

Об этом в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаєв.

"Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. В соцсетях сообщают, что убийцу поймали", – написал он.

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По словам Наматулаева, нападавший ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их кухонным ножом. После содеянного злоумышленник разбил стекло в автомобиле на этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверях соседнего дома.

На фотографии с вероятным убийцей пользователи сети разглядели татуировку, которая по их убеждениям, выдает принадлежность мужчины к фашистским взглядам. Поэтому предполагают, что он мог совершить убийство на почве расовой нетерпимости.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мужчина жестоко расправился с пенсионерами и поджег их дом ради тысячи гривень.