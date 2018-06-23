Под Киевом водитель фуры попал в ДТП и залил трассу сладкой водой (видео)

Машина ремонту уже не подлежит, зато большую часть груза удалось спасти.

На одесской трассе возле Киева произошла авария с участием грузовика, перевозившего газированную воду. В результате ДТП сладкий груз разбросало по дороге, часть воды из бутылок разлилась.

Как сообщает ТСН, по словам очевидцев, фура пыталась объехать припаркованный на обочине легковушку, но водитель, не справившись с управлением, снес отбойники и вдребезги разбил прицеп. Грузовик перегородил дорогу и растеряла весь груз – сотни ящиков с газированной водой выпали на дорогу.

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Авария повлекла километровый затор на путепроводе, но все ее участники остались живы. Сама же машина, говорят водители, ремонту не подлежит. А вот большую часть груза удалось спасти.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами.