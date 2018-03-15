Цитрусовое ДТП: в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами (видео)
13:56, 15 марта 2018Происшествия
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Одесситы шутят: пусть не КАМАЗ с конфетами, а все равно приятно.
В Одессе в результате ДТП дорогу засыпало лимонами / кадр из видео ТСН
На одесском перекрестке "газель" столкнулась с минивэном. Никто не пострадал, но дорогу засыпало лимонами, которые высыпались из кузова грузовика.
Уже через несколько минут лимонов на дороге не было. Одесситы шутят: пусть не КАМАЗ с конфетами, а все равно приятно.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Виновником происшествия, по всей видимости, является водитель легковушки, который на перекрестке начал маневр не из того ряда.
В Одессе во время ДТП из фуры высыпались лимоны
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Днепре произошло ДТП. Участники аварии скрылись с места происшествия, однако оставили большой мандариновый след. Жители близлежащих домов обрадовались такому новогоднему подарку, бросились собирать мандарины и разносить их по домам. Они жаловались, что автомобили раздавили немало плодов.
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