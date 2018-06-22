Во Львове мужчина выжил после падения в шахту лифта с восьмого этажа

11:31, 22 июня 2018
Происшествия
351 0
Обстоятельства происшествия устанавливаются / скриншот

Читайте такжеВ Одессе рухнул лифт с людьми - СМИ

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 21 июня, в 15.30 в новостройке ЖК «Леополь Таун» (строительная компания ООО «Цветы Львова плюс») на ул. Стрыйской, упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа 32-летний житель Хмельницкого.

У пострадавшего диагностированы перелом ключицы, рассеченные раны лица и ссадины мягких тканей тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас устанавливается, работал ли мужчина на строительстве или находился в новостройке с другой целью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#лифт