Во Львове мужчина выжил после падения в шахту лифта с восьмого этажа

32-летний пострадавший получил перелом ключицы, рассеченные раны лица и ссадины мягких тканей.

Во Львове мужчина выжил после падения с восьмого этажа в шахту лифта жилой новостройки.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 21 июня, в 15.30 в новостройке ЖК «Леополь Таун» (строительная компания ООО «Цветы Львова плюс») на ул. Стрыйской, упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа 32-летний житель Хмельницкого.

У пострадавшего диагностированы перелом ключицы, рассеченные раны лица и ссадины мягких тканей тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас устанавливается, работал ли мужчина на строительстве или находился в новостройке с другой целью.