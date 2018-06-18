Две машины столкнулись на трассе в Житомирской области, есть погибшие (видео)

Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей уснул за рулем.

Двое людей погибло, еще шестеро получили травмы в результате аварии на Житомирщине.

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На полной скорости водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном", говорится в сюжете ТСН. От удара он сам и пассажирка, сидевшая впереди, погибли. Женщина и девушка, которые сидели сзади, с травмами доставлены в больницу.

В "Фольксвагене" пострадал водитель и трое его пассажиров. Среди них - дети 8 и 10 лет, их травмы легкие, угрозы жизни нет. Предварительно,авария произошла из-за того, что водитель "Жигулей" уснул за рулем.