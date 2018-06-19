Геращенко назвал количество пострадавших во время столкновений под Радой

По данным народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко, провокациями во время акции занимались до 15 человек.

Народный депутат от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время сегодняшних столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских.

Як передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«На сегодняшний момент получили телесные повреждения 8 сотрудников полиции, из них 6 госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы», - сообщил Геращенко и добавил, что в данный момент речь идет лишь о легких телесных повреждениях.

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Геращенко добавил, что сейчас полиция выясняет, кто именно выдергивал полицейских в толпу митингующих.

«Непосредственно провокациями занимались до 15 человек, и мы установим их», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что сегодня утром у полиции не было оснований считать, что акция приведет к насильственным действиям, поэтому возле здания парламента не было значительного количества полиции.

После проявления насильственных действий, отметил депутат, были выведены резервы, и ситуация была локализована.

В свою очередь в комментарии журналистам внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что среди митингующих были люди, настроенные на переговоры, и были пьяные.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».

По информации правоохранителей, одного активного участника события доставили в управление полиции.