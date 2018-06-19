Геращенко назвал количество пострадавших во время столкновений под Радой
Народный депутат от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время сегодняшних столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских.
Як передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«На сегодняшний момент получили телесные повреждения 8 сотрудников полиции, из них 6 госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы», - сообщил Геращенко и добавил, что в данный момент речь идет лишь о легких телесных повреждениях.
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Геращенко добавил, что сейчас полиция выясняет, кто именно выдергивал полицейских в толпу митингующих.
«Непосредственно провокациями занимались до 15 человек, и мы установим их», - сказал депутат.
Он подчеркнул, что сегодня утром у полиции не было оснований считать, что акция приведет к насильственным действиям, поэтому возле здания парламента не было значительного количества полиции.
После проявления насильственных действий, отметил депутат, были выведены резервы, и ситуация была локализована.
В свою очередь в комментарии журналистам внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что среди митингующих были люди, настроенные на переговоры, и были пьяные.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».
По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».
По информации правоохранителей, одного активного участника события доставили в управление полиции.