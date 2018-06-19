Столкновения под ВР: полиция задержала пьяного митингующего за нападение на правоохранителя (видео)

В целом от действий митингующих на данный момент пострадали три правоохранителя, у них легкие телесные повреждения.

Во время столкновений под Верховной Радой полиция задержала одного из митингующих, который напал на правоохранителя.

Как сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, передает "Украинская правда". Сейчас мужчина находится в отделении полиции, ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса (нанесение телесных повреждений работнику полиции).

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"Кроме того был проведен тест и определено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет оказана правовая помощь, если понадобится, и если понадобится, то и медицинская помощь", - сказал Крищенко.

По его словам, сейчас от действий митингующих пострадали три правоохранителя, у них легкие телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Глава Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».