Столкновения под ВР: полиция задержала пьяного митингующего за нападение на правоохранителя (видео)
Во время столкновений под Верховной Радой полиция задержала одного из митингующих, который напал на правоохранителя.
Как сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, передает "Украинская правда". Сейчас мужчина находится в отделении полиции, ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса (нанесение телесных повреждений работнику полиции).
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"Кроме того был проведен тест и определено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет оказана правовая помощь, если понадобится, и если понадобится, то и медицинская помощь", - сказал Крищенко.
По его словам, сейчас от действий митингующих пострадали три правоохранителя, у них легкие телесные повреждения.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.
Глава Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».
По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».