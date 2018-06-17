ДТП в Ривненской области: в больницу попали шестеро детей (фото)

Согласно информации, 29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», по неизвестным пока причинам, не справился с управлением и наехал на дерево.

В Ривненской области 16 июня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля в больницу с травмами попали шестеро детей и водитель машины.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, ДТП произошло в поселке Мизоч Здолбуновского района. 29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», по неизвестным пока причинам, не справился с управлением и наехал на дерево.

В салоне легковушки находились шестеро детей. Все они госпитализированы в больницу: 9-летняя девочка из Днепра - с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летняя жительница города Здолбунов - с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летний житель Здолбунова - с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего жителя Здолбунова диагностировали ушиб позвоночника. Все пострадавшие - дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждения ключицы, внутренних органов.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, также был ли водитель трезв.