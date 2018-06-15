Масштабное ДТП в Киеве парализовало движение по оживленному проспекту (фото)

23:15, 15 июня 2018
Происшествия
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Сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes / фото dtp.kiev.ua

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Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария на много часов заблокировала движение по проспекту.

«Фуру развернуло поперек дороги. Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes. Ее вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие ДТП образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.

фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Киев#ДТП