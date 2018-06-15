Масштабное ДТП в Киеве парализовало движение по оживленному проспекту (фото)
23:15, 15 июня 2018Происшествия
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Огромная пробка образовалась от Шулявки до проспекта академика Палладина.
Сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes / фото dtp.kiev.ua
Масштабное ДТП с пострадавшими произошло вечером в Киеве на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского.
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Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария на много часов заблокировала движение по проспекту.
«Фуру развернуло поперек дороги. Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes. Ее вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие ДТП образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.
фото dtp.kiev.ua
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