Масштабное ДТП в Киеве парализовало движение по оживленному проспекту (фото)

Огромная пробка образовалась от Шулявки до проспекта академика Палладина.

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло вечером в Киеве на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского.

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Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария на много часов заблокировала движение по проспекту.

«Фуру развернуло поперек дороги. Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes. Ее вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие ДТП образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.