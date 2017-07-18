На Житомирщине без права залога арестовали банду рэкетиров

На Житомирщине взяли под стражу без права внесения денежного залога трех лиц, которые требовали деньги и имущество у предпринимателей. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, при процессуальном руководстве прокуратуры Житомирской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства тремя лицами денежных средств и имущества от предпринимателей.

В понедельник, 17 июля, по ходатайству следователя, согласованному с процессуальным руководителем прокуратуры области, постановлением Королевского районного суда Житомира лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«Указанные лица в течение длительного времени - с ноября 2016 года – до сих пор систематически вымогали денежные средства и имущество у предпринимателей Житомирщины»,- уточняют в прокуратуре.

Напомним, 14 июля на Житомирщине СБУ и Нацполиция задержали трех рэкетиров, сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области. Как отмечается в сообщении, организованная группировка рэкетиров под руководством «криминального авторитета», ранее осужденного за разбой и кражи, обезвредили в Новограде-Волынском сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с ГУ Национальной полиции. "Организатор банды – ставленник одного из «воров в законе». Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им деньги, так называемую «дань», за беспрепятственную предпринимательскую деятельность",- рассказали в СБУ. 14 июля в Новограде-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки во время передачи им одной из жертв рэкета части ежемесячной «дани».