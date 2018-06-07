Пострадавший от стрельбы в Николаеве отказался писать заявление о преступлении (видео)

Участники конфликта отказываются давать какие-либо пояснения об инциденте.

Николаевские правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы возле местного рынка, в котором получил ранения мужчина.

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Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, потерпевший и участники конфликта отказываются предоставлять какие-либо пояснения об инциденте, потерпевший также отказывается от написания заявления о совершении преступления.

Отмечается, что 6 июня около 21:00 на территории рынка «Юлиана» в Центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку, в ходе которой один из участников конфликта применил оружие, предварительно – травматического действия.

В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному преступлению, и доставили их в отдел полиции.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе на местном рынке в Николаеве, в которой пострадал человек. «Скорая» оказала экстренную помощь раненому на месте происшествия, после чего отвезла его в больницу. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.