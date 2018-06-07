В Николаеве на рынке произошла стрельба: пострадавший получил 5 огнестрельных ранений (видео)

01:24, 07 июня 2018
Происшествия
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Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое / фото novosti-n.org

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в районе рынка "Юлиана", сообщает местное издание Новости-N.

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"Как сообщили очевидцы происшествия, проходившие по рынку, они услышали крики, затем - несколько выстрелов. После этого свидетели заметили окровавленного мужчину, за которым гнались несколько человек. После этого прозвучало еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны, при этом двое из них сели в автомобиль серого цвета, предположительно Mitsubishi Lancer", - пишет издание.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. «Скорая» оказала раненному экстренную помощь на месте происшествия, после чего увезла его в БСМП. По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Видео: Новости-N

Издание НикВести со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Николаева сообщает, что пострадавший получил пять огнестрельных ранений. По городу объявлен план «Перехват».

Видео: Новости-N
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Теги: #стрельба#Николаев