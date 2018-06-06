Мать возилась на кухне: на Тернопольщине вслед за москитной сеткой с 4-го этажа упал годовалый мальчик

На момент несчастья в квартире была мать мальчика. К счастью, ребенок остался жив.

На Тернопольщине госпитализировали годовалого ребенка, который упал с 4-го этажа.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 5 июня в 17.20 в дежурную часть Кременецкого отдела полиции поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что в селе Белокриница из квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал мальчик 2017 года.

Читайте такжеВ Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна четвертого этажа

Ребенок с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, а впоследствии перевезен в детское областное лечебное учреждение.

По данным полицейских, на момент несчастья в доме была мать мальчика. Женщина возилась на кухне, малыш был рядом. В какой-то момент он пополз в комнату, смог самостоятельно выбраться на подоконник и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал с высоты.