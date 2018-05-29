В Киеве 4-летний мальчик погиб, выпав из окна 12 этажа
19:01, 29 мая 2018Происшествия
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Ребенок залез на подоконник, оперлся на москитную сетку и упал с 12-го этажа дома.
В Киеве из окна многоэтажки выпал ребенок / фото golos.ua
В Святошинском районе столицы, на улице Гната Юры в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик.
Об этом УНИАН сообщили в полиции Киева.
«Ребенок залез на подоконник, оперлся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», - сообщили в полиции.
Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье.
На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.
Как сообщал УНИАН, в городе Прешов в восточной Словакии погибла студентка из Украины. В понедельник, 28 мая, около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа общежития.
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