В Киеве 4-летний мальчик погиб, выпав из окна 12 этажа

Ребенок залез на подоконник, оперлся на москитную сетку и упал с 12-го этажа дома.

В Святошинском районе столицы, на улице Гната Юры в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в полиции Киева.

«Ребенок залез на подоконник, оперлся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье.

На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.

Как сообщал УНИАН, в городе Прешов в восточной Словакии погибла студентка из Украины. В понедельник, 28 мая, около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа общежития.