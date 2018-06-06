В Киеве произошло ограбление: объявлен план "Перехват" - СМИ
14:39, 06 июня 2018Происшествия
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Четверо мужчин в масках разбили окно автомобиля и похитили из него сумку с драгоценностями.
В Киеве полиция объявила план "Перехват" / фото УНИАН
Сегодня около 12.00 в Киеве объявили план "Перехват". Разыскивается серый BMW, который двигался от Большой Окружной в сторону Теремков.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники, четверо мужчин в масках, передвигающиеся на BMW, разбили окна автомобиля Volvo и похитили оттуда сумку с драгоценностями. Это произошло возле Жулянского моста на Большой Кольцевой.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине женщина украла автомобиль, который тайно продал ее муж.
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