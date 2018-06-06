В Киеве произошло ограбление: объявлен план "Перехват" - СМИ

14:39, 06 июня 2018
Происшествия
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В Киеве полиция объявила план "Перехват" / фото УНИАН

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники, четверо мужчин в масках, передвигающиеся на BMW, разбили окна автомобиля Volvo и похитили оттуда сумку с драгоценностями. Это произошло возле Жулянского моста на Большой Кольцевой.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине женщина украла автомобиль, который тайно продал ее муж.

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Теги: #Киев#ограбление#план перехват в Киеве