Мэр Дрогобыча Кучма ударил активиста (видео)

Городской голова указал, что будет бить каждого, кто посмеет называть его вором.

Дрогобычский городской голова Тарас Кучма ударил активиста, который назвал его вором и бандитом.

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Как сообщает местное издание «Форпост», инцидент произошел, когда к мэру пришли представители громады вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.

В ходе встречи городской голова ударил одного из мужчин, который назвал его преступником. Кучма, как отмечается, добавил, что будет бить каждого, кто посмеет называть его вором.

ZAXID.NET, тем временем, сообщает, что жители Дрогобыча сегодня заблокировали дорогу к местному коммунальному предприятию, где оборудована свалка. Активисты заблокировали грузовики с мусором.

Как сообщал УНИАН, в горсовете Никополя спор перерос в вооруженное противостояние - видео стрельбы на заседании Никопольского горсовета изучают в полиции.