Конфликт на сессии горсовета в Никополе: активисты говорят, что стреляли два депутата (видео)

Конфликт возник из-за появления активистов в сессионном зале. Они залили кефиром депутата Александра Рыбакова, который в ответ открыл огонь, но активисты говорят, что был еще один стрелок.

В горсовете Никополя спор перерос в вооруженное противостояние - видео стрельбы на заседании Никопольского горсовета изучают в полиции.

По предварительным данным, на нем зафиксировано как минимум два выстрела и четырех вооруженных людей, говорится в сюжете ТСН.

"Конфликт возник из-за появления активистов в сессионном зале. Они залили кефиром депутата Александра Рыбакова, который в ответ открыл огонь. Возле политика были еще двое вооруженных мужчин – по предварительной информации, это охрана, которая появилась после зимнего нападения на депутата, когда в его в гараж бросили две гранаты. Эти мужчины держат оружие наготове, один их прикрывает, а другой отводит Рыбакова, и несмотря на это депутат делает попытку перезарядить оружие, нацеливает в оппонентов, что-то кричит, помахивая у них перед лицами, но в конце концов прячет пистолет в карман пиджака", - говорится в сюжете.

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Но конфликт на этом не прекратился, поскольку вооруженным в зале оказался не только он.

Правоохранители пытались сдержать активистов, завязалась потасовка, вдруг снова раздался выстрел. На видео видно, как мужчина в голубой футболке не с первого раза, но смог выстрелить над головами людей, а затем пошел в президиум, пошептался с мэром и без помех скрылся из помещения. Активисты утверждают, что это был еще один депутат - Вадим Колесник. После этого инцидента произошло мэру на голову вылили зеленку, сессионный зал он покинул в сопровождении полиции.

В оценках того, что произошло, правоохранители лаконичны. "В результате конфликта один из мужчин выстрелил вверх. Никто не пострадал", - заявила спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Информацию о втором стрелке правоохранители только изучают, но уже открыли три уголовных производства – за нарушение порядка, хулиганство и покушение на убийство.