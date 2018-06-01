Медики стабилизировали состояние сбитого полицейским авто на переходе подростка (видео)
09:57, 01 июня 2018Происшествия
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31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе полицейское авто сбило велосипедиста на переходе.
У ребенка переломы ног, рук, ключицы, травма головы / Скриншот видео ТСН
Медикам удалось стабилизировать состояние 13-летнего подростка, который пострадал во время ДТП в Киеве.
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Как говорится в сюжете ТСН, всю ночь врачи боролись за жизнь и здоровье пострадавшего вследствие наезда на мальчика полицейского автомобиля на пешеходном переходе.
31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали. У ребенка переломы ног, рук, ключицы, травма головы.
Однако в пресс-службе администрации президента отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.
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