Медики стабилизировали состояние сбитого полицейским авто на переходе подростка (видео)

31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе полицейское авто сбило велосипедиста на переходе.

Медикам удалось стабилизировать состояние 13-летнего подростка, который пострадал во время ДТП в Киеве.

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Как говорится в сюжете ТСН, всю ночь врачи боролись за жизнь и здоровье пострадавшего вследствие наезда на мальчика полицейского автомобиля на пешеходном переходе.

31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали. У ребенка переломы ног, рук, ключицы, травма головы.

Однако в пресс-службе администрации президента отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.