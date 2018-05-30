Убийство Бабченко: полиция изучает видео с камер наблюдения

Уже назначено много экспертиз — в первую очередь, судебно-медицинская экспертиза, много криминалистических экспертиз.

В расследовании убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

“Закончили осмотр места происшествия, уже назначено много экспертиз — в первую очередь, судебно-медицинская экспертиза, много криминалистических экспертиз, изъято достаточно много видеозаписей с камер видеонаблюдения с большой площади. Вчера я был на месте преступления. Люди даже сами подходили жители, и предоставляли свои видеорегистраторы, записи”, - заявил он.

По словам Крищенко, сейчас также проверяется фоторобот предполагаемого убийцы Бабченка.

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При этом глава столичной полиции уточнил, что фоторобот был составлен сразу во время допроса возможных свидетелей.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийств в прошлом.