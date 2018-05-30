"Его публикации невозможно было не заметить": как соцсети отреагировали на убийство журналиста Бабченко

В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, соцсети отреагировали на трагедию мгновенно.

Вечером 29 мая в Днепропетровском районе Киева был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, ему несколько раз выстрелили в спину. Отмечается, что на место происшествия приехала «скорая помощь», однако от полученных ранений 41-летний Бабченко скончался по дороге в больницу.

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«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сообщил источник.

О смерти журналиста сообщил также депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», — написал он в своем Facebook, предположив, что одной из версий убийства, скорее всего, назовут действия российских спецслужб.

Аркадий Бабченко родился в 1977 году. В 1995 году призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году. После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после - командиром расчета в гранатометном взводе. В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины. Занялся журналистикой.

Его последний пост в Facebook выглядит так…