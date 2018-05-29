Геращенко рассказал, где убийца поджидал Бабченко

Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - говорится в сообщении Геращенко.

Нардеп рассказал, что сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Бабченко выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства, отметил Геращенко.

"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.