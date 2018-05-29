Обнародовано видео с места страшного ДТП с украинским автобусом в Будапеште
16:18, 29 мая 2018Происшествия
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28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.
В Будапеште двухэтажный автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты / фото Index
В сети обнародовано видео с места страшного ДТП в Будапеште с украинским автобусом.
Консул оказывает помощь гражданам Украины, которые пострадали. По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.
Видео: YouTube euronews (magyarul)
Как сообщалось, 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь второй этаж автобуса, где находились 20 пассажиров, снесло.
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По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.
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