Обнародовано видео с места страшного ДТП с украинским автобусом в Будапеште

16:18, 29 мая 2018
Происшествия
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В Будапеште двухэтажный автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты / фото Index

Консул оказывает помощь гражданам Украины, которые пострадали. По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.

Видео: YouTube euronews (magyarul)

Как сообщалось, 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь второй этаж автобуса, где находились 20 пассажиров, снесло.

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По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.

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Теги: #ДТП#Будапешт