Во Львове возле конечной остановки дотла сгорела маршрутка (видео)

В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв.

Сегодня, 28 мая, вблизи конечной остановки на просп. Красной Калины во Львове дотла сгорела маршрутка.

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Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям Львовской области, сгорел автобус, следовавший по маршруту №42.

"В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв. Машина была припаркована вблизи конечной остановки. Когда на место прибыли пожарные, маршрутка практически вся была охвачена огнем", – сообщили чрезвычайники.

Пожар ликвидировали за 15 минут, однако огонь полностью уничтожил автобус.

"Заметив возгорание под капотом, водитель маршрутки сначала сам пытался потушить пожар, однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус. Причины возгорания пока неизвестны", - говорится в сообщении.

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