На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами (фото)

16:27, 22 мая 2018
Происшествия
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На Закарпатты загорылася електричка / фото zk.dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, на момент пожара в поезде находились люди, их эвакуировали до прибытия спасателей.

фото zk.dsns.gov.ua

"Возгорание, возникшее во время остановки на станции заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину машиниста и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, травмированных и погибших в результате пожара нет. К ликвидации пожара были привлечены 9 пожарных и два спецавтомобиля.

Сейчас движение по железной дороге полностью восстановлено.

фото zk.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье поезд раздавил автомобиль на переезде, есть жертвы.

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Теги: #поезд#пожар#Закарпатье