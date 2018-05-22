На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами (фото)

Пожар заметили во время остановки на станции.

В с. В. Бакта Береговского района Закарпатской области произошел пожар в пригородном поезде Королево - Батево.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, на момент пожара в поезде находились люди, их эвакуировали до прибытия спасателей.

"Возгорание, возникшее во время остановки на станции заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину машиниста и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, травмированных и погибших в результате пожара нет. К ликвидации пожара были привлечены 9 пожарных и два спецавтомобиля.

Сейчас движение по железной дороге полностью восстановлено.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье поезд раздавил автомобиль на переезде, есть жертвы.