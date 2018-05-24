Опять передумали: киевские пограничники все-таки встретят иностранных болельщиков с разрисованными лицами

Встреча болельщиков будет оформлена в цветах команд "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Сотрудники Госпогранслужбы, работающие в столичных аэропортах, все же будут встречать болельщиков Лиги чемпионов с разрисованными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Встреча болельщиков будет оформлена в цветах команд "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

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"25 мая профессиональные визажисты начнут наносить на лица пограничников, которые задействованы в оформлении гостей чемпионата 25 и 26 мая, цвета футбольных клубов. После этого сотрудники пограничного ведомства выйдут на линию паспортного контроля для встречи пассажиров авиационных рейсов, прибывающих в Украину", - заявили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая на брифинге советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Мирошниченко сказал журналистам, что встречать болельщиков в "Борисполе" полиция и пограничники будут с лицами, раскрашенными во флаги двух команд. По его объяснению, таким образом планировалось показать дружелюбие гостям финала Лиги чемпионов УЕФА.

Позднее от этой идеи решили отказаться. «Скорее всего, полицейским не будут разрисовывать лица. Мы размышляли над этим. Все же полицейские должны больше заниматься безопасностью. Хотя важна коммуникация полиции. Поэтому для установления «общего языка» мы выдадим значки, наклейки, но не на лицо», - сказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.