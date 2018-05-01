В Одессе задержан второй подозреваемый в покушении на активиста Стерненко

Полиция квалифицировала нападение на бывшего лидера местного "Правого сектора" как покушение на умышленное убийство.

В Одессе задержан второй подозреваемый в покушении на известного активиста, бывшего лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в настоящее время задержаны два человека.

Первый был задержан самим потерпевшим и очевидцами недалеко от места совершения преступления, второй - по ориентировке.

Также обнаружено транспортное средство, на котором, предположительно, передвигались преступники.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа под руководством главы регионального главка Нацполиции Одесской Дмитрия Головина. Проводятся следственные действия.

Головин сообщил, что изъято видео с камер наблюдения, полиция работает со свидетелями.

«Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство», - добавил Головин.

Как сообщила журналистам знакомая Стерненко – Наталья Усатенко, которая была с ним в момент покушения, злоумышленник стрелял резиновыми пулями, целясь активисту в затылок.

«Совершив несколько выстрелов, начал убегать. Сергей побежал за ним. Я вызвала полицию... Целился точно в Сергея Стерненко. Стрелял со спины. Попал в шею. Рваная рана. К счастью, угрозы для жизни нет. Сейчас Сергея осматривают медики в больнице», - сообщила Усатенко, добавив, что пули, гильзы и сам пистолет правоохранители изъяли с места происшествия.

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Она связывает нападение на активиста с его общественной деятельностью.

Женщина напомнила, что сегодня на 23-летнего общественника было совершено второе покушение за последние полгода.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в Одессе злоумышленник стрелял из пистолета с резиновыми пулями в Стерненко.

Покушение было совершено, когда он вместе со своей спутницей вышел из дома. Молодые люди направлялись к автомобилю, сзади подбежал неизвестный и начал стрелять в Стерненко, целясь в затылок. Мужчина получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на ранение, он начал преследование неизвестного, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого.

Вечером 7 февраля 2018 года неизвестные напали на Стерненко, избив предметом, похожим на биту, к которой, вероятно, было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.