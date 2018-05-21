Взрыв гранаты в Ивано-Франковской области расследуют как покушение на умышленное убийство

Девять потерпевших доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Одного из них прооперировали.

Полиция расследует взрыв гранаты возле сельского кафе в Ивано-Франковской области, в результате чего пострадали 9 человек, как покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера около 20:00 в с. Лесная Тарновица.

«Уроженец Донецкой области находясь в указанном селе, поконфликтовал с двумя мужчинами, посетителями заведения. В дальнейшем, находясь в нетрезвом состоянии, намереваясь лишить их жизни, человек принес в кармане гранату «Ф-1» и бросил ее на землю у входа в кафе. В результате взрыва пострадали 9 человек, они доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Одного из них прооперировали», - говорится в сообщении.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (умышленное убийство) УК, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, по информации министра внутренних дел Арсена Авакова, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области сержант Вооруженных сил Украины во время бытового конфликта с местными жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату, в результате чего 9 человек получили ранения. Военный на момент конфликта находился в отпуске.