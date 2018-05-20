В Черкассах ультрас подрались с полицией на футбольном матче: задержаны 26 человек (видео)

Среди задержанных оказался и Олег Толмачев – ветеран «Азова», ставший известным после того, как отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.

В Черкассах на футбольном матче между командами "Черкасский Днепр" и "Сумы" произошла стычка между болельщиками и правоохранителями. В результате инцидента пострадали 17 правоохранителей и один зритель, 26 человек задержаны.

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Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, во время футбольного матча группа лиц начала нарушать общественный порядок. На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов и зрителей молодые люди не реагировали. Вместо этого – продолжали жечь «файеры», бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле.

«На замечания полицейских, которые пытались их успокоить, молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу. Учитывая, что на стадионе находилось значительное количество болельщиков, в том числе - женщины и малолетние дети, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, - было принято решение об их задержании», – отметили в полиции.

Отмечается, что по указанному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Правомерность действий сотрудников полиции также будут проверены в рамках начатого служебного расследования.

Как сообщает «Обозреватель», среди задержанных оказался и Олег Толмачев – ветеран «Азова», ставший известным после того, как отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.

В Facebook Толмачева отмечается, что он действительно был задержан на акции болельщиков против президента клуба «Черкасский Днепр» Владимира Лашкула.

«Болея уже более 11 лет за клуб Черкасский Днепр, пришел поддержать команду на стадион. Из-за некомпетентых действий полиции был незаконно задержан ее представителями. Ничего странного, просто не обоснованные силовые действия полиции, и как следствие синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимиру Лашкулу за то что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом как с своей игрушкой. Все нормально, всех задержанных отпустили», – написал он.