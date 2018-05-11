В Киеве на улице застрелили 25-летнего парня

Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в скорой.

В Святошинском районе столицы произошло убийство молодого мужчины. Об этом сообщает Эспрессо. Как стало известно, один человек дважды выстрелил другому мужчине в живот. Раненого мужчину в возрасте 25 лет госпитализировала скорая. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в скорой. На месте преступления работают следователи. Ранее УНИАН сообщал, что в Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.

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