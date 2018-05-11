В Киеве на улице застрелили 25-летнего парня
00:38, 11 мая 2018Происшествия
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Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в скорой.
Инцидент произошел в Святошинском районе / фото espreso.tv
В Святошинском районе столицы произошло убийство молодого мужчины.
Об этом сообщает Эспрессо.
Как стало известно, один человек дважды выстрелил другому мужчине в живот. Раненого мужчину в возрасте 25 лет госпитализировала скорая.
Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в скорой. На месте преступления работают следователи.
Ранее УНИАН сообщал, что в Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.
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