В Киеве на улице застрелили 25-летнего парня

00:38, 11 мая 2018
Происшествия
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Инцидент произошел в Святошинском районе / фото espreso.tv

Об этом сообщает Эспрессо.

Как стало известно, один человек дважды выстрелил другому мужчине в живот. Раненого мужчину в возрасте 25 лет госпитализировала скорая.

Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в скорой. На месте преступления работают следователи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.

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Теги: #Киев#стрельба