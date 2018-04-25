В Херсоне застрелили скандально известного бизнесмена (видео)

Убитый Пащенко - фигурант скандала с участием бывшего мэра Херсона.

В Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.

Как сообщили в местной полиции, "неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу".

Депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов сообщил, что убитым оказался бизнесмен Пащенко, а его охранник был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице. Это подтвердили также источники ТСН.

Игорь Пащенко и его брат Денис - фигуранты скандала с участием бывшего мэра города Владимира Сальдо. В 2016-м он оказался в тюрьме в Доминикане. Выйдя под залог и вернувшись в Украину, он заявил, что его похитил и спрятал за решетку Денис Пащенко. Тот отверг обвинения и назвал себя жертвой. Затем между Игорем Пащенко и Сальдо разгорелся конфликт из-за спора о владении объектами в городе.

Как сообщал УНИАН, недавно на Житомирщине неизвестный ранил местного депутата.