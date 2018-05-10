Столкновения возле имения Левочкина: полиция требует объяснений от журналиста, которому нацгвардеец разбил голову

В полиции заявили, что журналист получил травму головы из-за того, что "они пытались попасть между митингующими и правоохранителями".

Во время столкновений между представителями партии «Национальный корпус» и правоохранителями возле имения народного депутата Украины от фракции «Оппозиционный блок», совладельца телеканала «Интер» Сергея Левочкина в Киевской области пострадал журналист.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович. Он отметил, что полиция выясняет, было ли у журналиста редакционное задание. По данным СМИ, журналист получил травму головы.

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«Митингующие пытались попасть на территорию дома. Им правоохранители стали на преграде. В результате того, что они (журналисты - УНИАН) пытались попасть между митингующими и правоохранителями, один журналист получил телесные повреждения. Сейчас мы берем у него соответствующие объяснения, и будем потом давать соответствующую квалификацию этим событиям», - заявил он.

На вопрос, задерживали ли правоохранители кого-то из митингующих, Жукович ответил: «Никого не задерживали. Мы сейчас смотрим, получали ли правоохранители какие-либо повреждения».

На странице в Facebook «Национального корпуса» отмечается, что у дома Левочкина митинг проводили их активисты. «Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива. Кроме полиции, на территории, владельцем которой является Левочкин, были замечены титушки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 мая представители «Национального корпуса» и «Национальной дружины» пикетировали здание телеканала «Интер» на ул. Дмитриевской в Киеве с требованием к руководству канала отказаться от показа в эфире концертов с пропагандистскими лозунгами.

Ранее в сети появилось видео эпизода «праздничного концерта по случаю Дня победы» на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносил речь в стиле российской пропаганды. «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта, призвав не раскалывать общество.

Представители телеканала «Интер» не ответили на требования пикетчиков - активистов «Национального корпуса» и организации «Национальные дружины» снять с эфира пропагандистский контент.

После этого представитель «Национального корпуса» Александр Алферов заявил, что активисты планируют в четверг, 10 мая, «наведаться в гости» к совладельцу телеканала Сергею Левочкину.