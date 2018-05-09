В Сумах произошла стычка на акции "Оппозиционного блока" (видео)

Акция «Помни имя свое» проходит в Сумах ежегодно 8 год подряд.

В Сумах на акции «Помни имя свое», которую организовала местная ячейка партии «Оппозиционный блок», произошла стычка.

Около двух десятков представителей общества «Просвита» пришли с плакатами: «У России нет друзей – есть враги и рабы», «Украинцев в войне с двумя империями 13 миллионов погибших», «Тех, кто поддерживал и поддерживает Российскую империю, в ад!», «Позор «дедам», которые воевали против борцов за волю Украины!», передает "Радио Свобода".

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Их появление вызвало возмущение у некоторых сторонников акции «Помни имя свое», из-за чего произошла стычка: кто-то из толпы разорвал один из плакатов, еще один смяли.

После чего полиция остановила конфликт. Кроме того, правоохранители потребовали у представителей «Просвиты» разрешение на проведение собственного мероприятия, однако те заверили, что просто присоединились к акции «Помни имя свое».

На мероприятие «Оппозиционного блока» пришли около полторы сотни участников, некоторые держали таблички с фото и надписями «Бессмертный полк», «Спасибо деду за победу».

Как сообщал УНИАН, в киевском парке Славы возле монумента Неизвестному солдату, где проходят мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция оттеснила общественных активистов от народных депутатов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Нестора Шуфрича