9 мая в Киеве: правоохранители оттеснили активистов от депутатов Новинского и Шуфрича (видео)

В парке Славы возле монумента Неизвестному солдату состоялась небольшая потасовка между полицией и общественными активистами.

В киевском парке Славы возле монумента Неизвестному солдату, где проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция оттеснила общественных активистов от народных депутатов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Нестора Шуфрича.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как Новинский и Шуфрич возложили цветы к памятнику и двинулись по боковой аллее, к ним пытались подойти несколько общественных активистов. Однако охрана нардепов и полиция начала их оттеснять вглубь парка.

Сами активисты рассказали журналистам, что полиция "сотрудничала совместно с охраной депутатов и титушками Ильи Кивы".

"Мы хотели пообщаться с Шуфричем и Новинским, которые являются убийцами Майдана и до сих пор не сидят в тюрьме", - заявили активисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, в Киеве проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.