СБУ пришла с обысками к руководителям компартии (фото)

Правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной коммунистической символикой, которые должны были распространяться по заказу российских кураторов 9 мая.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей коммунистической партии, изъяв агитационные материалы с запрещенной символикой тоталитарного советского режима.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

«В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получены сведения о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины», - указано в сообщении СБ.

Сотрудники спецслужбы, как сообщается, провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по местам жительства руководителей компартии.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые планировались по заказу российских кураторов для публичного распространения 9 мая. Это должно дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины накануне майских праздников заблокировали в социальных сетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора.

Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в социальной сети «ВКонтакте».