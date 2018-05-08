СБУ заблокировала в соцсетях сообщества, в которых предлагали деньги за провокации на 9 мая (видео)

«Министерство информации ДНР» рассылает «методички» владельцам антиукраинских сообществ для проведения массовой агитации в интересах Кремля.

Сотрудники Службы безопасности Украины накануне майских праздников заблокировали в социальных сетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора.

Читайте такжеДень Победы 9 мая: как отмечается, история и традиции праздника в Украине и мире

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в социальной сети «ВКонтакте». «Злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом «Марше Бессмертного полка» в разных городах страны», - говорится в сообщении.

Также, согласно информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого «Министерства информации ДНР». Его работники рассылают «методички» владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций «Д/ЛНР».

«В рамках реализации комплекса мероприятий по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора», - сообщили в СБУ.