В Одессе уволили учительницу, собака которой загрызла на улице кошку
В Одессе уволена учительница общеобразовательной школы, собака которой на прошлой неделе загрызла на улице кошку.
Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, уволена учительница средней школы №27.
«Женщина уволена в соответствии со статьей КЗОТ «по соглашению сторон», - отметили в мэрии.
Как пояснили УНИАН в горсовете, на прошлой неделе на улице Краснова имел место прецедент. В частности, женщина выгуливала большую собаку без намордника.
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Возле офиса банка «Пивденный» собака набросилась на бездомную кошку, которую подкармливали сотрудники финучреждения. Со слов очевидцев, хозяйка на поведение своего питомца не реагировала, а «только наблюдала за происходящим».
Информацию об этом, а также фотографию учительницы в социальных сетях разместили волонтеры, что вызывало в городе большой резонанс.
Ранее в Германии домашний пес загрыз на смерть младенца.