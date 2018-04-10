В Германии домашний пес загрыз насмерть младенца

Случай произошел спустя почти неделю после того, как двое людей были убиты собакой в другой части Германии.

В городе Бад-Кениг, примерно в 30 милях к юго-востоку от Франкфурта, штат Гессен домашний пес загрыз насмерть семимесячного младенца.

Как сообщает The Independent с ссылкой на Bild, после инцидента собаку отвезли в приют для животных. В полиции рассказали, что они еще не установили, почему собака напала на ребенка.

Порода собаки остается неизвестной. Представитель полиции описал животное как стаффордширский метис, в то время как сотрудники приюта говорили про боксерский метис, действующий "очень агрессивно".

Как отмечает издание, подобный случай произошел около недели назад в Северной Германии. Тогда два человека были убиты собакой.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Лиманском районе Одесской области госпитализировали 6-летнюю девочку, искусанную уличными собаками.