В Германии домашний пес загрыз насмерть младенца

13:35, 10 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает The Independent с ссылкой на Bild, после инцидента собаку отвезли в приют для животных. В полиции рассказали, что они еще не установили, почему собака напала на ребенка.

Порода собаки остается неизвестной. Представитель полиции описал животное как стаффордширский метис, в то время как сотрудники приюта говорили про боксерский метис, действующий "очень агрессивно".

Как отмечает издание, подобный случай произошел около недели назад в Северной Германии. Тогда два человека были убиты собакой.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Лиманском районе Одесской области госпитализировали 6-летнюю девочку, искусанную уличными собаками.

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