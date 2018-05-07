В Ривненской области в квартире участника АТО изъяли более 16 килограммов взрывчатки (фото)

Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают происхождение боеприпасов и взрывчатки.

В Ривненской области сегодня во время санкционированного обыска в квартире участника антитеррористической операции - 53-летнего жителя села Стебловка Здолбуновского района полиция изъяла более 16 килограммов взрывчатки, гранаты, взрыватели и патроны.

Читайте такжеВ Обухове участник АТО устроил стрельбу из наградного оружия на остановке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, хозяин хранил взрывчатку на чердаке дома.

Правоохранители обнаружили и изъяли два корпуса гранат РГД-5 и один - Ф-1 с запалами к ним, три взрывателя, а также 51 патрон разного калибра.

Кроме того, на чердаке работники полиции обнаружили пластины динамической взрывной защиты «Контакт-1» общим весом 16,44 кг.

По данным полиции, мужчина служил в зоне АТО.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Все изъятое следователи направят на экспертизу в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и взрывчатки.