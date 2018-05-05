В Житомирской области во время боевой подготовки умер сержант

Согласно предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

В Житомирской области сегодня во время боевой подготовки умер сержант запаса.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 5 мая, в Житомирской области во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ (десантно-штурмовых войск УНИАН), у 44-летнего сержанта запаса остановилось сердце. В соответствии с предварительным диагнозом, мужчина умер от острой сердечной недостаточности», - рассказали в ведомстве.

Присутствующие военные врачи приняли все необходимые реанимационные меры в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось.