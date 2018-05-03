На Черниговщине в военном лесхозе произошел масштабный пожар (видео)

К ликвидации привлечено 138 человек личного состава и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 55 человек личного состава и 16 единиц техники.

В Черниговской области спасатели локализовали пожар лесной подстилки на территории военного лесхоза вблизи пгт Гончаровское.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, пожар лесной подстилки вблизи пгт Гончаровское локализован около 18.00 на ориентировочной площади около 20 га отдельными очагами.

Авиация ГСЧС (самолет АН-32П и вертолет МИ-8) осуществила 18 сбросов воды.

Тушение пожара продолжается, угрозы населенным пунктам нет. К ликвидации привлечено 138 человек личного состава и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 55 человек личного состава и 16 единиц техники.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около полудня на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское Черниговского района возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га с переброской огня на молодые хвойные насаждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, в 13.35 вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию оставшихся боеприпасов, которые не разорвались во время прошлогоднего пожара. Полиция ограничила проезд транспорта до военного арсенала. Местная власть провела эвакуацию 1,5 тыс. местных жителей. Эвакуировать 30-тысячный город полностью не планировалось.