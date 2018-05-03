Взрывы на военном арсенале в Балаклее прекратились

Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских.

По состоянию на 16:00 взрывы на военном арсенале, расположенном на окраине Балаклеи Харьковской области, прекратились.

Об этом сообщил «Радио Свобода» начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины подполковник Богдан Сеник.

«После 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались. Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара. По решению местной администрации, проведена эвакуация ближайших зданий», - рассказал Сеник.

Он сообщил, что для ликвидации пожара привлекли два пожарных танка, инженерную машину разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

По словам пресс-секретаря, личный состав, который был задействован в разминировании территории, эвакуировали в полном составе. Он отметил, что не располагает информацией о пострадавших.

«Была информация о якобы каких-то жертвах. В настоящее время, в соответствии с информацией из разных источников, это не подтверждается. Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских», - сказал Сеник.

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Он добавил, что не располагает информацией, много ли оставалось боеприпасов на территории, где произошел пожар.

«Я знаю, что те боеприпасы на той технической территории... Было достаточно боеприпасов, к очищению и разминированию остатков которых привлекалось многочисленное количество групп саперов», - рассказал Сеник.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «причин для паники нет».

«Принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить, в первую очередь, местных жителей от последствий пожара», - сказал подполковник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, в 13.35 неподалёку от города Балаклея в Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию остатков боеприпасов, которые не разорвались во время прошлогоднего пожара. Полиция ограничила проезд транспорта к военному арсеналу. Местные власти провели эвакуацию 1,5 тыс. местных жителей. Эвакуировать 30-тысячный город полностью не планировалось.