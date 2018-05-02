Ударили ножом и добивали молотком: в Киеве на Подоле неизвестные напали на "киборга"
22:14, 02 мая 2018Происшествия
2459
Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.
Дмитрия Вербича избили на Подоле / фото facebook.com/valicopter
В Киеве на Подоле произошел групповой нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.
О нападении сообщают в Facebook Евгения Серая (Ievgeniia Sieraia) и Валентин Бондаренко.
Читайте такжеНа Кировоградщине жестоко убили ветерана АТО
"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", – пишет она.
"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Потом забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", – заявляет Евгения.
По ее словам, Вербича уже увезли в больницу. "В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", - написала Евгения Серая.
Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter