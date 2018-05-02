Ударили ножом и добивали молотком: в Киеве на Подоле неизвестные напали на "киборга"

Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.

В Киеве на Подоле произошел групповой нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

О нападении сообщают в Facebook Евгения Серая (Ievgeniia Sieraia) и Валентин Бондаренко.

Читайте такжеНа Кировоградщине жестоко убили ветерана АТО

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", – пишет она.

"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Потом забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", – заявляет Евгения.

По ее словам, Вербича уже увезли в больницу. "В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", - написала Евгения Серая.

Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.