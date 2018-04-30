Мужчина на автомобиле с "еврономерами" пытался перевезти взрывное устройство из Украины в Молдову

Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, 372 граммов пластида С-4 и два запала выявили в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск».

В Раздельнянском районе Одесской области сегодня таможенники и пограничники обнаружили взрывчатку в автомобиле на «еврономерах», который стремился пересечь госграницу.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Одесской таможни ГФС Украины.

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«Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, 372 граммов пластида С-4 и двух запалов выявили в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». Оно находилось в автомобиле BMW Х5 с литовскими номерами. Управлял им гражданин Украины, проживающий в Молдове. Он хотел перевезти взрывное устройство из Украины в Молдову», - сообщили в управлении.

Таможенники проинформировали о находке управление СБУ в Одесской области. Водитель задержан. Взрывное устройство и автомобиль переданы правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники задержали мужчину, который спрятал в носках 25 тысяч евро.